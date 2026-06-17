17 de junho de 2026
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AÇÃO SOLIDÁRIA

AFAPAB de Bauru realiza sua primeira festa junina

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por inteligência artificial
Decoração típica prepara ambiente para evento voltado ao apoio de famílias atípicas
Decoração típica prepara ambiente para evento voltado ao apoio de famílias atípicas

A Associação dos Familiares, Amigos e Pais de Autistas de Bauru (AFAPAB) realiza, no dia 27 de junho, sua primeira festa junina solidária em Bauru. O evento acontece na clínica da associação, localizada na rua Fuas de Mattos Sabino, 5-98, no Jardim América, das 17h às 22h.

A iniciativa tem caráter beneficente e busca mobilizar empresas, parceiros e a população para colaborar com a realização da festa, por meio de doações financeiras, alimentos típicos juninos, brindes para sorteio, patrocínios e parcerias.

De acordo com a associação, o objetivo do evento é fortalecer os vínculos familiares no trabalho desenvolvido com crianças autistas e suas famílias, ampliar espaços de convivência e proporcionar momentos de lazer à comunidade atendida pela entidade. A festa também pretende ampliar o debate sobre inclusão e participação comunitária.

Interessados em apoiar ou colaborar com a festa podem entrar em contato pelo telefone (14) 99136-8466.

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