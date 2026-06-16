A criminalidade à solta bateu à porta de um comerciante de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). Durante a madrugada desta terça-feira (16), o estabelecimento “Bike e Moto”, loja e oficina localizada na rua 7 de Setembro, no Centro, foi alvo de criminosos pela terceira vez desde o início de suas atividades no município. O fato gerou revolta no proprietário. Segundo o desabafo dele em redes sociais, os invasores furtaram capacetes, pneus e outros produtos comercializados na loja. Os criminosos também tentaram levar uma motocicleta que estava no local, mas não conseguiram concluir a ação.

Diante de mais um prejuízo, o comerciante Vinícius Carvalho recorreu ao Instagram para fazer uma denúncia contundente sobre a realidade enfrentada por comerciantes e trabalhadores da cidade. Na publicação, ele afirmou sentir-se abandonado pelo poder público em Agudos e destacou que empresários acordam cedo, trabalham diariamente, pagam impostos, geram empregos e ajudam a movimentar a economia local, mas convivem com a insegurança constante. “O sentimento é de abandono. Trabalhamos todos os dias para construir algo e, de uma hora para outra, vemos nosso esforço ser levado embora”, escreveu em sua conta no Instagram.

Em outro trecho da manifestação, ele cobrou providências das autoridades. “Quantos comerciantes ainda precisarão ser roubados? Quantas famílias terão que arcar com prejuízos? Não estou pedindo privilégio. Estou cobrando o mínimo: segurança para trabalhar”, declarou. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao furto.