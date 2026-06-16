Sem se importar com a câmera de segurança, com o movimento de pedestres e veículos na rua e com o fato de ser dia, um homem invadiu uma casa no Jardim Pagani, na tarde de sábado (13), e furtou uma bicicleta dos moradores. O fato foi registrado pelo sistema de videomonitoramento do imóvel, e os proprietários fizeram o vídeo circular nas redes sociais com o pedido de denúncia, caso alguém reconheça o ladrão.

O boletim de ocorrência não foi divulgado. Informações sobre o suspeito devem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190.