16 de junho de 2026
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EM PLENO DIA

Flagrante: ladrão invade casa de Bauru e furta bicicleta; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução Bauruzão Milgrau
Ele foi filmado cometendo o crime sem se importar com o videomonitoramento
Ele foi filmado cometendo o crime sem se importar com o videomonitoramento

Sem se importar com a câmera de segurança, com o movimento de pedestres e veículos na rua e com o fato de ser dia, um homem invadiu uma casa no Jardim Pagani, na tarde de sábado (13), e furtou uma bicicleta dos moradores. O fato foi registrado pelo sistema de videomonitoramento do imóvel, e os proprietários fizeram o vídeo circular nas redes sociais com o pedido de denúncia, caso alguém reconheça o ladrão.

O boletim de ocorrência não foi divulgado. Informações sobre o suspeito devem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190.

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