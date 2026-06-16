Um carro ficou enroscado na mureta da avenida Nuno de Assis, sobre o Rio Bauru, após um acidente registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16), na alça de acesso desta via no sentido ao Núcleo Mary Dota e Vila Santa Luzia. O que chamou a atenção dos motoristas que passavam pelo local, inclusive da reportagem do programa Cidade 360º, que esteve por lá ao vivo, foi o fato de o motorista, supostamente um pastor, utilizar um microfone e uma caixa de som para fazer orações em via pública. Tudo indica que se tratava de um agradecimento a Deus por ter saído ileso do acidente.

Além do motorista pregador, outras três pessoas estavam no carro e não se feriram. O trânsito ficou lento por conta da interdição de uma faixa de rolamento. A Polícia Rodoviária e a concessionária ViaRondon estiveram no local e removeram o veículo, um Santana prata.