16 de junho de 2026
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DE UM COMÉRCIO

Homem é preso em Bauru com R$ 1,2 mil em carne e queijo furtados

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tisa Moraes/JC Imagens
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado; ele admitiu o crime, alegando que pretendia revender as mercadorias para custear despesas pessoais
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado; ele admitiu o crime, alegando que pretendia revender as mercadorias para custear despesas pessoais

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (15), em Bauru, com R$ 1,2 mil em peças de carne e de queijos furtadas de um comércio na Vila Cardia.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o gerente do estabelecimento flagrou o suspeito colocando a carne dentro de uma bolsa e saindo sem efetuar o pagamento. O funcionário pediu a ele para que abrisse a bolsa e encontrou oito peças de carne, avaliadas em cerca de R$ 731,00.

A PM foi acionada e, quando os policiais chegaram, o homem acabou confessando que havia furtado também três peças de queijo, que estavam no seu carro. Os produtos, avaliados em R$ 540,00, foram recuperados, juntamente com a carne, e entregues para o representante da empresa.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado. Ele admitiu o crime, alegando que pretendia revender as mercadorias para custear despesas pessoais, e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

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