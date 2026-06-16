Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (15), em Bauru, com R$ 1,2 mil em peças de carne e de queijos furtadas de um comércio na Vila Cardia.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o gerente do estabelecimento flagrou o suspeito colocando a carne dentro de uma bolsa e saindo sem efetuar o pagamento. O funcionário pediu a ele para que abrisse a bolsa e encontrou oito peças de carne, avaliadas em cerca de R$ 731,00.
A PM foi acionada e, quando os policiais chegaram, o homem acabou confessando que havia furtado também três peças de queijo, que estavam no seu carro. Os produtos, avaliados em R$ 540,00, foram recuperados, juntamente com a carne, e entregues para o representante da empresa.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado. Ele admitiu o crime, alegando que pretendia revender as mercadorias para custear despesas pessoais, e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.