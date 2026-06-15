A Câmara Municipal de Bauru aprovou nesta segunda-feira (15), em primeira e segunda discussões, o projeto de lei que amplia o subsídio tarifário destinado ao transporte público coletivo urbano da cidade. A proposta, encaminhada pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), foi aprovada por 11 votos favoráveis e oito contrários e permitirá que o repasse municipal ao sistema alcance até R$ 19.377.300,00 em um período de 12 meses, retroativo ao mês de maio.

A medida eleva de R$ 1,00 para R$ 1,25 por viagem o valor subsidiado pelo município, com o objetivo de manter a tarifa paga pelos usuários em R$ 5,75. Segundo os cálculos apresentados pelo Executivo, o custo total do sistema está estimado em R$ 7,00 por passageiro.

Apesar da aprovação, o projeto provocou intenso debate no plenário. Tanto vereadores favoráveis quanto contrários à proposta cobraram maior transparência e a apresentação de estudos técnicos que justificassem o aumento do subsídio. Os principais questionamentos concentraram-se na ausência, inicialmente, do pedido formal de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com as empresas operadoras, bem como dos estudos econômicos que embasaram a ampliação do aporte financeiro municipal.