A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (15), as datas e os horários dos confrontos do mata-mata entre o Noroeste e a Portuguesa-RJ.
O primeiro duelo será realizado neste domingo (21), às 16 horas, no Estádio Luso-Brasileiro, localizado na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
A partida de volta está marcada para o dia 28 de junho, também às 16 horas, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.
Com a tabela detalhada pela CBF, o Noroeste segue com a preparação intensiva para os duelos contra a Portuguesa-RJ visando garantir a vaga na próxima fase da competição.