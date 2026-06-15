15 de junho de 2026
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CBF DIVULGOU

Definidos datas e horários do jogo entre Noroeste e Portuguesa-RJ

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com a tabela detalhada pela CBF, o Noroeste segue com a preparação intensiva para os duelos contra a Portuguesa-RJ visando garantir a vaga na próxima fase da competição
Com a tabela detalhada pela CBF, o Noroeste segue com a preparação intensiva para os duelos contra a Portuguesa-RJ visando garantir a vaga na próxima fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (15), as datas e os horários dos confrontos do mata-mata entre o Noroeste e a Portuguesa-RJ.

O primeiro duelo será realizado neste domingo (21), às 16 horas, no Estádio Luso-Brasileiro, localizado na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

A partida de volta está marcada para o dia 28 de junho, também às 16 horas, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Com a tabela detalhada pela CBF, o Noroeste segue com a preparação intensiva para os duelos contra a Portuguesa-RJ visando garantir a vaga na próxima fase da competição.

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