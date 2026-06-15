Botucatu - Na manhã desta segunda-feira (15), ação conjunta da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa) e do Departamento de Proteção Animal de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou no resgate de uma cadela encontrada em situação grave de saúde no Jardim Cambuí.
A equipe municipal foi acionada após recebimento de denúncia de possível maus-tratos. Durante vistoria no local, médicas veterinárias constataram que o animal apresentava quadro severo de debilidade e necessitava de atendimento veterinário urgente.
Diante da situação identificada, a tutora, de 27 anos, foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente. Sem direito à fiança, ela ficou presa, aguardando audiência de custódia.
A cadela foi imediatamente resgatada e encaminhada para atendimento veterinário em hospital parceiro, onde permanece sob cuidados especializados. O acompanhamento do caso seguirá sendo realizado pelo Departamento de Proteção Animal.
Segundo a administração, esta foi a terceira prisão em flagrante por maus-tratos a animais registrada em Botucatu em 2026, resultado do trabalho integrado entre órgãos de proteção e fiscalização e da participação da população por meio das denúncias.
A Prefeitura de Botucatu reforça que casos de maus-tratos, abandono ou negligência podem e devem ser denunciados. As denúncias podem ser realizadas diretamente ao Departamento de Proteção Animal por meio do telefone (14) 3811-4915.