Botucatu - Na manhã desta segunda-feira (15), ação conjunta da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa) e do Departamento de Proteção Animal de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou no resgate de uma cadela encontrada em situação grave de saúde no Jardim Cambuí.

A equipe municipal foi acionada após recebimento de denúncia de possível maus-tratos. Durante vistoria no local, médicas veterinárias constataram que o animal apresentava quadro severo de debilidade e necessitava de atendimento veterinário urgente.

Diante da situação identificada, a tutora, de 27 anos, foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente. Sem direito à fiança, ela ficou presa, aguardando audiência de custódia.