Na manhã desta segunda-feira (15), pai e filho foram presos em flagrante em Bauru como parte de uma investigação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) com objetivo de apurar crimes relacionados à falsificação, adulteração e comercialização irregular de defensivos agrícolas na cidade. Durante as diligências, grande quantidade de defensivos foi apreendida. Um terceiro investigado, membro da mesma família, não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já haviam sido presos por crimes semelhantes em 2024, em Barra Bonita, pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú. Investigações recentes revelaram que, agora, eles estariam praticando condutas criminosas envolvendo produtos agrotóxicos em Bauru e usando um Chevrolet/Onix prata para o transporte dos materiais.

Com ordem da Justiça, nesta segunda-feira, equipes do SIG cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços relacionados à B.F.A., 35 anos, seu pai J.L.A., 56 anos, e seu irmão M.L.A., 30 anos. Em um imóvel no Núcleo Habitacional Mary Dota, os policiais flagraram o homem de 35 anos colocando caixas de agrotóxicos no interior do Onix alvo das investigações.