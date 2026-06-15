Um homem de 41 anos foi atingido por disparos de arma de fogo, no início da madrugada deste domingo (14), em frente a uma adega localizada no Parque Santa Edwiges, em Bauru. Ferido no braço e em uma das mãos, ele não corre risco de morte. O autor do crime fugiu sem ser identificado e o caso é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em frente a uma adega. Quando os PMs chegaram, encontraram uma moto Honda Titan e uma mochila pertencentes à vítima, além de marcas de sangue. A Polícia Científica foi acionada para a perícia.

Já o homem baleado estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em sua residência, no mesmo bairro. Atingido no braço e na mão, ele foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceu internado, sem risco de morte. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil.