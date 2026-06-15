15 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA VILA DUTRA

Equipe de RPM prende procurado por estupro de vulnerável em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O homem foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia
O homem foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia

Policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) capturaram, nesta segunda-feira (15), na Vila Dutra, em Bauru, um procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais receberam informações de que um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime estaria em sua residência. A equipe deslocou-se até o endereço indicado e localizou o procurado.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários