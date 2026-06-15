Policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) capturaram, nesta segunda-feira (15), na Vila Dutra, em Bauru, um procurado pela Justiça por estupro de vulnerável.
Durante patrulhamento preventivo, os policiais receberam informações de que um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime estaria em sua residência. A equipe deslocou-se até o endereço indicado e localizou o procurado.
Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.