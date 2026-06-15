Em mais uma demonstração de fôlego e versatilidade, o Somos Vôlei Bauru vai encarar as rodadas finais do mês, por duas competições diferentes, com três elencos distintos.

No próximo sábado (20), as jogadoras do técnico Carlos Lenta disputarão partidas contra rivais regionais, com formações das faixas etárias 58+ e 68+, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial). Os duelos são válidos pela sequência da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

Já no dia 27, último sábado, será a vez do 65+ atuar pela Liga de Bauru. O torneio da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região) terá como palco o Greb (Grêmio Recreativo Energético de Bauru), na Vila Pacífico.