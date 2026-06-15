15 de junho de 2026
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NA VILA AVIAÇÃO

Bauru: motociclista sofre acidente e morre após 9 dias internado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Corpo de João Miguel Soares de Camargo Ribeiro, 21 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Velatório Terra Branca e será sepultado nesta terça-feira (16), às 9h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê
Corpo de João Miguel Soares de Camargo Ribeiro, 21 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Velatório Terra Branca e será sepultado nesta terça-feira (16), às 9h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê

O motociclista João Miguel Soares de Camargo Ribeiro, 21 anos, morreu nesta segunda-feira (15), em um hospital particular de Bauru, após nove dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito. O corpo dele está sendo velado na sala 2 do Centro Velatório Terra Branca e será sepultado nesta terça-feira (16), às 9h, no Cemitério Parque Jardim do Ypê.

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu no início da madrugada do último dia 6 de junho, na rua José Jorge, na Vila Aviação. O jovem conduzia uma Yamaha YZF R3 Monster, placas de Bauru, pela via quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira de um Monza com placas de Agudos.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o motociclista já havia sido socorrido. Em estado grave, ele permaneceu internado em um hospital particular em Bauru e passou por procedimentos cirúrgicos. Porém, nesta segunda, acabou não resistindo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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