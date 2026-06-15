Uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) foi instituída na Câmara de Bauru nesta segunda-feira (15/06) com a finalidade de apurar possíveis irregularidades jurídicas, financeiras, operacionais e tecnológicas decorrentes de contrato firmado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb) e o Consórcio Park Bauru.

O contrato foi assinado em fevereiro deste ano no valor de R$ 14,3 milhões e tem prazo de vigência de 60 meses. O objetivo é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mobilidade urbana, especificamente na gestão do estacionamento rotativo - a chamada Área Azul. A contratação abrange tanto a administração dos parquímetros quanto a adoção de veículos de fiscalização equipados com câmera que, por meio de reconhecimento óptico, fazem análise de placas e leitura inteligente de imagens.

O requerimento com o pedido de abertura da CEI argumenta que “o exame analítico do instrumento contratual e de suas cláusulas operacionais levanta sérios questionamentos acerca da proteção ao interesse público e da higidez financeira da autarquia municipal, ensejando fiscalização profunda”.