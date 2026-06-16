A Base de Aviação da Polícia Militar de Bauru, conhecida como Águia, é um dos poucos locais do Estado autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a realizar manutenção, reparos e inspeções nos helicópteros da Polícia Militar. No Estado de São Paulo,além dela, apenas as bases da capital possuem essa homologação para verificar e liberar aeronaves da frota.
“A estrutura do comando de aviação hoje é da base central em São Paulo e temos dez CPIs, onde cada CPI tem apoio de uma aeronave. Porém, a única base que tem uma oficina de manutenção homologada é a base de Bauru. As inspeções são realizadas tanto em São Paulo quanto aqui”, explica o major Alexandre Terciotti, comandante da base de aviação de Bauru.
O Águia abrange 76 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4). A área de atuação soma cerca de 34,3 mil quilômetros quadrados e reúne uma população estimada em 2,03 milhões de pessoas. A unidade completa neste ano, 22 anos prestando apoio aéreo a operações policiais, resgates e ações de emergência em toda a região.
O cabo Marchello, mecânico das aeronaves, sendo responsável pela aeronave que atua na base de Bauru, explica sobre a manutenção diária, “O mecânico assume o serviço meia hora antes de todo o efetivo, é feito um pré-voo antes de qualquer voo, o responsável pela máquina precisa checar se todos os componentes e os parâmetros, para ver se não tem nenhum vazamento, se não tem nada danificado nela para assim o efetivo poder assumir o serviço. Isso é feito todos os dias, e todo voo que é feito a gente faz o entre voo, depois de todo voo precisa ser feita a checagem de novo para que ela esteja pronta para o próximo voo novamente”.
O serviço aéreo do Águia atua em parceria com as Polícias Militar, Ambiental e Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. A base também coopera com órgãos públicos municipais, estaduais e federais em diferentes tipos de operação. A mobilidade aérea permite ampliar o alcance das equipes e reduzir o tempo de atendimento em situações de emergência.
As aeronaves são usadas principalmente em ocorrências de difícil acesso e em ações que exigem resposta rápida. Também apoiam hospitais no transporte de órgãos para transplante, procedimento que exige deslocamento imediato devido ao curto tempo de preservação fora do corpo.
A aeronave do águia pode ser considerada uma ‘viatura que voa’, ajudando no reconhecimento do local da ocorrência, patrulhamento preventivo e atuação rápida em casos de emergências, uma extensão do patrulhamento e efetivo em terra. antes de levantar voou existe um levantamento de relevância do apoio aéreo, em ocorrências mais complexas existe um apoio emergencial.