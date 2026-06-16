A Base de Aviação da Polícia Militar de Bauru, conhecida como Águia, é um dos poucos locais do Estado autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a realizar manutenção, reparos e inspeções nos helicópteros da Polícia Militar. No Estado de São Paulo,além dela, apenas as bases da capital possuem essa homologação para verificar e liberar aeronaves da frota.

“A estrutura do comando de aviação hoje é da base central em São Paulo e temos dez CPIs, onde cada CPI tem apoio de uma aeronave. Porém, a única base que tem uma oficina de manutenção homologada é a base de Bauru. As inspeções são realizadas tanto em São Paulo quanto aqui”, explica o major Alexandre Terciotti, comandante da base de aviação de Bauru.

O Águia abrange 76 municípios sob responsabilidade do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4). A área de atuação soma cerca de 34,3 mil quilômetros quadrados e reúne uma população estimada em 2,03 milhões de pessoas. A unidade completa neste ano, 22 anos prestando apoio aéreo a operações policiais, resgates e ações de emergência em toda a região.