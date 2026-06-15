As cidades de Jaú e região voltam a ter deputado federal a partir desta terça-feira (16) com o jornalista Paulo Soares (Podemos). Ele assumirá uma vaga em Brasília por quatro meses, no lugar da deputada Renata Abreu (Podemos). Ao JCNET, Paulo Soares comentou que está a caminho da Capital Federal onde assumirá a cadeira do partido devido à licença de sua colega de legenda Renata Abreu. Nas eleições de 2022, Paulo Soares obteve 34.005 votos para deputado federal, pouco mais de 23 mil deles somente em Jaú. O último representante de Jaú a ocupar o cargo foi José Paulo Tóffano, há 15 anos (2007-2011).
Em 2024, Paulo Soares recebeu 16.951 votos e ficou em segundo lugar na disputa para prefeito de Jaú. Essa votação correspondeu a 24,02% dos votos válidos do município. A eleição foi vencida por Ivan Cassaro (PSD), que se reelegeu com 58,18% dos votos.
“É uma grande responsabilidade assumir o mandato de deputado federal. É um antigo sonho que eu tenho: que a nossa região tenha representatividade, tenha força política e retome o seu protagonismo. Eu sempre fui um indignado com o fato de a nossa região ser esquecida pelas autoridades e, historicamente, viver de migalhas. Não é à toa que o sistema de Saúde da região está estrangulado; não é à toa que nós temos dificuldades em infraestrutura. O investimento não chega como deveria chegar”, comentou Paulo Soares, nesta segunda-feira, ao JCNET.
Ele acrescenta que é, neste momento, o único deputado federal de toda a região entre Bauru e Jaú. “Tenho muito amor por Bauru, onde vivi, e por Jaú, onde nasci e vivo neste momento, onde tenho minha família. Vocês sabem da minha ligação com o jornalismo comunitário, sempre próximo das necessidades das pessoas. Minhas pautas prioritárias, obviamente, são na área da Saúde e das instituições filantrópicas. Eu acho que está aí o grande gargalo que a gente tem e a necessidade de um trabalho intenso”, frisou o agora deputado federal Paulo Soares.
PERFIL
Casado com Bruna e pai de Diogo, de 7 anos, Paulo Soares afirma que vê a política como uma nova missão de vida, sem extremismos, baseada no diálogo, no entendimento e na sensibilidade. Natural de Jaú, ele construiu sua trajetória profissional na área da comunicação. Trabalhou em rádio, jornal impresso, assessoria parlamentar e emissoras de televisão. Formado em Jornalismo pela Unesp de Bauru e pós-graduado em Metodologia de Ensino, também atuou por quase dez anos como professor universitário nas Faculdades Integradas de Jaú. Sua atuação pública também inclui participação em entidades da sociedade civil, como o Rotary Club Centro de Jaú.