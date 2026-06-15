As cidades de Jaú e região voltam a ter deputado federal a partir desta terça-feira (16) com o jornalista Paulo Soares (Podemos). Ele assumirá uma vaga em Brasília por quatro meses, no lugar da deputada Renata Abreu (Podemos). Ao JCNET, Paulo Soares comentou que está a caminho da Capital Federal onde assumirá a cadeira do partido devido à licença de sua colega de legenda Renata Abreu. Nas eleições de 2022, Paulo Soares obteve 34.005 votos para deputado federal, pouco mais de 23 mil deles somente em Jaú. O último representante de Jaú a ocupar o cargo foi José Paulo Tóffano, há 15 anos (2007-2011).

Em 2024, Paulo Soares recebeu 16.951 votos e ficou em segundo lugar na disputa para prefeito de Jaú. Essa votação correspondeu a 24,02% dos votos válidos do município. A eleição foi vencida por Ivan Cassaro (PSD), que se reelegeu com 58,18% dos votos.

“É uma grande responsabilidade assumir o mandato de deputado federal. É um antigo sonho que eu tenho: que a nossa região tenha representatividade, tenha força política e retome o seu protagonismo. Eu sempre fui um indignado com o fato de a nossa região ser esquecida pelas autoridades e, historicamente, viver de migalhas. Não é à toa que o sistema de Saúde da região está estrangulado; não é à toa que nós temos dificuldades em infraestrutura. O investimento não chega como deveria chegar”, comentou Paulo Soares, nesta segunda-feira, ao JCNET.