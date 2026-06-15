15 de junho de 2026
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EM VIA PÚBLICA

Ladrão rouba bolsas de mulheres, foge e é preso pela PM em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A faca usada no crime e os itens roubados
A faca usada no crime e os itens roubados

Um homem de 26 anos, armado com uma faca, abordou mulheres que estavam em via pública de Bauru na noite deste domingo (14) e, mediante ameaça, roubou duas bolsas contendo carteiras e celulares. O crime aconteceu na rua Capitão Alcides, no Parque Paulista, e o indivíduo foi preso pouco tempo depois pela Polícia Militar.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, após o pedido de ajuda das vítimas pelo telefone 190, viaturas da corporação deslocaram-se ao local e realizaram contato com as mulheres. Com base nas características informadas, os policiais localizaram o ladrão tentando se esconder naquela região. Durante a abordagem, ele confessou a prática do crime e indicou onde havia ocultado os objetos roubados.

Os itens foram recuperados e devolvidos às vítimas. O suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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