Um homem de 26 anos, armado com uma faca, abordou mulheres que estavam em via pública de Bauru na noite deste domingo (14) e, mediante ameaça, roubou duas bolsas contendo carteiras e celulares. O crime aconteceu na rua Capitão Alcides, no Parque Paulista, e o indivíduo foi preso pouco tempo depois pela Polícia Militar.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, após o pedido de ajuda das vítimas pelo telefone 190, viaturas da corporação deslocaram-se ao local e realizaram contato com as mulheres. Com base nas características informadas, os policiais localizaram o ladrão tentando se esconder naquela região. Durante a abordagem, ele confessou a prática do crime e indicou onde havia ocultado os objetos roubados.

Os itens foram recuperados e devolvidos às vítimas. O suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.