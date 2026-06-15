O primeiro dia da Arena JCNET reuniu centenas de pessoas no Parque Vitória Régia para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O público participou do aulão de FitDance, curtiu a apresentação da Mocidade Unida da Vila Falcão, dançou ao som do AIRON DJ, acompanhou ações promocionais, sorteios e ainda se divertiu com a presença do cover de Silvio Santos.

O ambiente na Arena JCNET foi de pura alegria e união, recebendo torcedores, autoridades e patrocinadores para empurrar a Seleção Brasileira rumo ao Hexa.