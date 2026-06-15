O primeiro dia da Arena JCNET reuniu centenas de pessoas no Parque Vitória Régia para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
O público participou do aulão de FitDance, curtiu a apresentação da Mocidade Unida da Vila Falcão, dançou ao som do AIRON DJ, acompanhou ações promocionais, sorteios e ainda se divertiu com a presença do cover de Silvio Santos.
O ambiente na Arena JCNET foi de pura alegria e união, recebendo torcedores, autoridades e patrocinadores para empurrar a Seleção Brasileira rumo ao Hexa.
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria de Comunicação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Secretaria de Esportes e Lazer, Fundo Social de Solidariedade, além do apoio da Polícia Militar, Defesa Civil e GOT.
O evento conta com Patrocínio Ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Refrigerantes Conquista, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Lume Light Comunicação Visual, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Casa Burgo, Academia Maravilhosas e GSBRU.
A cobertura e divulgação contam ainda com o apoio de mídia da Revista Atenção, Portal Onde Ir em Bauru, 96 FM, Bauruzão Mil Grau, Bauru Interior, Zero14, Conecta Bauru e Aqui Agora Bauru. VEJA AS FOTOS ABAIXO: