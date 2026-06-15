Os primeiros 15 dias de junho, apesar de não ser um mês muito chuvoso historicamente, por ser inverno, já registraram quase 40 milímetros de volume de água, e deve chover ainda mais nesta segunda (15) e terça-feira (16), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). As pancadas devem dar trégua em Bauru e cidades próximas a partir de quarta-feira (17).

Segundo o instituto, a semana começou com tempo instável no Estado de São Paulo, com muita nebulosidade e chuvas isoladas no decorrer do período, devido à atuação de um cavado (região de baixa pressão). A faixa Leste paulista continua nublada e com chuvas isoladas, favorecidas pelos ventos úmidos oriundos do oceano Atlântico. As temperaturas continuarão amenas. Nesta terça, a condição de instabilidade diminui no Estado de São Paulo, devido à gradual entrada de um sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio associada. Com isso, o tempo ficará com céu nublado a parcialmente nublado e sem chuva na maioria das regiões paulistas.

A estiagem em Bauru e região chega na quarta e seguirá na quinta (18), de acordo com o instituto. Isso porque um sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio, mantém o tempo estável e com pouca nebulosidade. Choverá apenas no Litoral Norte paulista. As temperaturas seguirão amenas, com leve declínio.