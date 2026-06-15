Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou um morto e um ferido em estado grave na noite deste domingo (14), na Rodovia Lourenço Lozano, em Cabrália Paulista. A vítima fatal foi identificada como o médico Sandro Wilson Machado, de 51 anos, morador da cidade. A colisão ocorreu por volta das 19h15, no quilômetro 8 da rodovia, cerca de 500 metros antes do trevo de acesso ao município, no sentido Duartina-Cabrália Paulista. As informações são do Blog do Jader Santos.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar Rodoviária, um Chevrolet Tracker atingiu a traseira de um Fiat Uno por razões ainda desconhecidas. Após o impacto, o condutor da Tracker perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão que seguia no sentido oposto. Com a força da batida inicial, o Fiat Uno atravessou a defensa metálica e foi parar na área gramada às margens da rodovia. Já a colisão entre a Tracker e o caminhão provocou um princípio de incêndio, conforme relataram testemunhas que estavam no local.

O Chevrolet Tracker ficou preso sob a parte dianteira do caminhão, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros para a retirada do veículo. Sandro Wilson Machado não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista do Fiat Uno, de 23 anos e morador da zona rural de Duartina, foi arremessado para fora do automóvel durante a colisão. Ele recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Santa Luzia, em Duartina. Posteriormente, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru.