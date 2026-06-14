Um grave acidente registrado na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lins, neste domingo (14), provocou a morte do motociclista Daniel Lopes Gomes, de 44 anos, morador de Cafelândia. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Fan e um ônibus Scania/Marcopolo Paradiso. As informações são da Nova TV.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, as circunstâncias do acidente ainda são apuradas. Uma testemunha relatou que os dois veículos seguiam no sentido Cafelândia e que o ônibus trafegava pela faixa da esquerda quando teria atingido a traseira da motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu no acostamento da rodovia. Já o motorista do ônibus apresentou uma versão diferente aos policiais. Segundo ele, o coletivo seguia pela faixa da direita quando a motocicleta surgiu repentinamente à sua frente. O condutor afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Daniel foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Lins. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O motorista do ônibus realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Científica realizou perícia no local e a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar as responsabilidades pela ocorrência.