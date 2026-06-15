A situação da assistência hospitalar em Bauru foi alvo de debate em audiência pública realizada na Câmara Municipal na última quarta-feira (10). Autor da iniciativa, o vereador Eduardo Borgo (Novo) apresentou dados sobre mortes de pacientes que aguardavam vagas em leitos de enfermaria e UTI na rede pública e cobrou providências dos órgãos responsáveis para enfrentar o problema.

Segundo o parlamentar, entre 2009 e 2013 foram registradas 581 mortes de pessoas que não conseguiram acesso a um leito ou transferência para unidade de terapia intensiva. Entre 2021 e 2023, o número subiu para 614 óbitos e, nos últimos dez meses, foram contabilizadas 240 mortes. Borgo afirmou que os dados apontam agravamento da situação e classificou o cenário como resultado de omissão do Estado, do Município e de entidades hospitalares.

Durante a audiência, o vereador relembrou investigações que teriam apontado relação entre os óbitos e a demora no acesso aos leitos, além de citar iniciativas adotadas ao longo dos últimos anos para buscar soluções, incluindo pedidos de investigação, ações junto ao Ministério Público e recursos apresentados a órgãos de controle. Ele destacou ainda que, no momento da audiência, 78 pacientes aguardavam internação em unidades de saúde da cidade, sendo cinco à espera de vagas em UTI.