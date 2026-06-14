A Câmara Municipal de Bauru realiza nesta segunda-feira (15), às 13h, a 20ª Sessão Ordinária de 2026, com uma pauta composta por 15 matérias. Entre os principais temas em discussão estão projetos relacionados à saúde pública, como a criação de um programa de atendimento para pessoas com fibromialgia e a definição de diretrizes para o fornecimento do medicamento Tirzepatida (Mounjaro) na rede municipal.

Entre as propostas apresentadas por parlamentares, está o projeto do vereador André Maldonado (PP), que institui o Programa de Atendimento Multidisciplinar para Tratamento da Fibromialgia. A iniciativa busca ampliar o suporte aos pacientes diagnosticados com a doença, prevendo assistência integral, ações de conscientização, apoio às famílias e incentivo à pesquisa.

Também estará em análise o projeto do vereador Sandro Bussola (MDB), que estabelece critérios para a disponibilização do medicamento Tirzepatida, conhecido comercialmente como Mounjaro, pela rede municipal de saúde. A proposta prevê exigências como prescrição médica, comprovação de obesidade grave associada à ineficácia de tratamentos convencionais, residência em Bauru e demonstração de vulnerabilidade socioeconômica.