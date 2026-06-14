A apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi o grande destaque da 11ª edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações, realizada neste fim de semana no Aeroclube de Bauru. As manobras executadas pelos pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB) atraíram milhares de espectadores e marcaram um dos momentos mais aguardados da programação, até a chuva deu uma trégua para a apresentação, na tarde de domingo (14).

O evento, promovido pela Fundação Astropontes no Aeródromo Municipal Comandante João Ribeiro de Barros, e que segue até às 21h deste domingo, integrou as comemorações pelos 20 anos da Missão Centenário, que levou o astronauta bauruense Marcos Pontes ao espaço. Considerado um dos maiores eventos aéreos civis do país, o Arraiá Aéreo reuniu atrações voltadas à aviação, ciência, tecnologia e educação. A demonstração da Esquadrilha da Fumaça reuniu o público para acompanhar as tradicionais formações e acrobacias aéreas realizadas pela equipe da FAB. A apresentação foi um dos pontos altos da programação e reforçou o caráter educativo e inspirador do evento.

Além do espetáculo aéreo, os visitantes puderam conferir exposições estáticas de aeronaves civis e militares, simuladores de voo e estandes de instituições ligadas à ciência, astronomia, tecnologia e aviação. O evento também contou com a participação de representantes do Exército, Marinha, Força Aérea Brasileira, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e, pela primeira vez, da Polícia Penal. A programação incluiu ainda oficinas de foguetes para crianças, planetário, exposição espacial, demonstrações de paraquedismo e aeromodelismo, mostra de veículos antigos, atividades com animais, atrações musicais e praça de alimentação temática.