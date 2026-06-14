A Campara Wellness Center promoverá, nesta quarta-feira (17), a partir das 18h, uma Festa Junina Beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, instituição que há quase quatro décadas realiza um importante trabalho social com crianças e adolescentes em Bauru. O evento acontecerá na Rua Ignácio Alexandre Nasralla, 7-41, em frente à Campara Wellness Center, e contará com música ao vivo, barracas de comidas típicas, pescaria, sorteios e atrações para toda a família.
Entre as opções gastronômicas estarão pastel, cachorro-quente, espetinhos, caldos, pipoca, canjica, arroz-doce, doces juninos, chocolate quente, quentão, vinho quente, refrigerantes e outras delícias tradicionais da época. A expectativa é reunir cerca de 200 pessoas em uma noite de confraternização, lazer e solidariedade.
Os convites serão vendidos por R$ 30,00 e a renda será revertida para a Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, entidade com 39 anos de atuação em Bauru, que atende aproximadamente 150 crianças e adolescentes por meio de programas de educação infantil, convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.