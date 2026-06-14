A Copa do Mundo é um momento de comemoração e união e, para marcar um golaço contra a fome, durante o período da competição, o Programa Bom Prato servirá refeições inspiradas nos países participantes, em todas as unidades do programa. Para deixar esse clima de Copa do Mundo ainda mais especial, toda sexta-feira, nos meses de junho e julho, as unidades se dividirão em dois grupos e cada um servirá um cardápio especial inspirado em um país diferente entre Brasil, Marrocos, África do Sul, México, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Uruguai e França.

Além disso, os restaurantes populares também serão enfeitados com decorações temáticas e contarão com informações culturais dos países representados no dia. “De forma criativa, o Programa Bom Prato junta cultura e alimentação, oferecendo aos frequentadores um momento de acolhimento durante a Copa do Mundo. Além de garantir refeições de qualidade, também valorizamos a diversidade gastronômica dos países participantes e reforçamos o compromisso do programa no combate à insegurança alimentar no estado de São Paulo”, afirma Andrezza Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Em Bauru entre as delícias que serão servidas até 17 de julho estão: goulash suíno (Alemanha, dia 26 de junho); lombo desfiado com barbecue (Estados Unidos, dia 03 de julho); bacalhau a Brás (Portugalm, dia 03 de julho); boeuf bourguignon (França, dia 17 de julho). Todos os pratos são elaborados para oferecer refeições balanceadas e saborosas à população paulista.