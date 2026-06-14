A Paróquia Maria Mãe do Redentor realiza nos dias 20 e 21 de junho a 5ª edição de sua tradicional Festa Nordestina, em Bauru. Com entrada gratuita, o evento promete reunir moradores da cidade e da região para dois dias de celebração da cultura nordestina, com gastronomia típica, apresentações musicais e atividades voltadas para toda a família.

A programação será realizada a partir das 18h, na rua São Ivo, 1-70, no Jardim Redentor. Entre os destaques estão a praça de alimentação com pratos inspirados na culinária nordestina e comidas juninas, além de um espaço infantil com brincadeiras e recreação para as crianças. A animação musical ficará por conta de atrações ao vivo nos dois dias do evento. No sábado (20), o público poderá acompanhar o show da dupla sertaneja Régis e Ricardo. Já no domingo (21), a apresentação será do cantor Tid Marino, com repertório que reúne MPB e outros estilos musicais.

Além do caráter festivo, a iniciativa busca valorizar a contribuição da população nordestina para o desenvolvimento de Bauru e da comunidade local. A proposta é destacar tradições, costumes, gastronomia e manifestações culturais que fazem parte da identidade de milhares de famílias que ajudaram a construir a história da cidade. Segundo a organização, a festa também será um momento de integração comunitária, fé, lazer e convivência, fortalecendo os laços entre os moradores e promovendo o reconhecimento da diversidade cultural presente em Bauru.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas pelas redes sociais da Paróquia @ paroquiamariamaedoredentor