A campanha Junho Vermelho reforça a importância da doação de sangue em um período tradicionalmente marcado pela queda nos estoques dos hemocentros. Em Bauru, o alerta é ainda maior devido aos baixos níveis dos tipos sanguíneos A negativo e, principalmente, O negativo, considerado o doador universal e essencial em situações de emergência.

O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, responsável pelo abastecimento da rede pública de saúde do município e de outras nove cidades da região, informou que os estoques desses grupos sanguíneos estão abaixo do ideal. Embora a média mensal de coletas, entre 1.100 e 1.200 doações, esteja sendo mantida, a instituição destaca a necessidade de reposição constante dos tipos Rh negativos.

Segundo a assistente social do Hemonúcleo, Valeria Coltri, a redução das doações durante o inverno é um fenômeno recorrente. Entre os principais fatores estão o aumento dos casos de gripe, campanhas de vacinação e as férias escolares. Nesse período, a queda nas doações pode chegar a 30%. “É importante salientar que a doação de sangue é necessária durante todo o ano, pois nossa demanda é muito grande. Pedimos que as pessoas reservem um tempo para salvar vidas, já que muitos pacientes dependem dessas doações”, destacou.