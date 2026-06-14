A campanha Junho Vermelho reforça a importância da doação de sangue em um período tradicionalmente marcado pela queda nos estoques dos hemocentros. Em Bauru, o alerta é ainda maior devido aos baixos níveis dos tipos sanguíneos A negativo e, principalmente, O negativo, considerado o doador universal e essencial em situações de emergência.
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru, responsável pelo abastecimento da rede pública de saúde do município e de outras nove cidades da região, informou que os estoques desses grupos sanguíneos estão abaixo do ideal. Embora a média mensal de coletas, entre 1.100 e 1.200 doações, esteja sendo mantida, a instituição destaca a necessidade de reposição constante dos tipos Rh negativos.
Segundo a assistente social do Hemonúcleo, Valeria Coltri, a redução das doações durante o inverno é um fenômeno recorrente. Entre os principais fatores estão o aumento dos casos de gripe, campanhas de vacinação e as férias escolares. Nesse período, a queda nas doações pode chegar a 30%. “É importante salientar que a doação de sangue é necessária durante todo o ano, pois nossa demanda é muito grande. Pedimos que as pessoas reservem um tempo para salvar vidas, já que muitos pacientes dependem dessas doações”, destacou.
O Junho Vermelho foi criado para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. O mês antecede julho, período em que os hemocentros costumam registrar uma redução significativa nos estoques. Já o Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado em 14 de junho. Atualmente, não podem doar sangue pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, gestantes, mulheres que estejam amamentando, indivíduos expostos a doenças transmissíveis pelo sangue, como aids, hepatites, sífilis e doença de Chagas, usuários de drogas e pessoas que tiveram relações sexuais com múltiplos parceiros nos últimos 12 meses.
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru realiza doações de sangue, plaquetas e cadastro para doadores de medula óssea. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h. Não há atendimento aos domingos e feriados. Os interessados podem agendar a doação pelo telefone e WhatsApp (14) 3231-4771.
Cada bolsa de sangue coletada é separada em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas e plasma, permitindo que uma única doação beneficie até quatro pacientes. Os hemocomponentes são distribuídos para hospitais e unidades de saúde da região, auxiliando no atendimento de emergências, internações e tratamentos de doenças hematológicas.