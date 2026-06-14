O prazo está acabando: empreendedoras do Estado de São Paulo têm até 19 de junho para garantir sua participação no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. A iniciativa reconhece histórias inspiradoras de mulheres que transformam ideias em negócios de sucesso, promovem inovação, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades. A inscrição pode ser feita no site oficial da premiação: sebrae.com.br/mulherdenegocios . Os prêmios chegam a R$ 50 mil.

Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), Microempreendedora Individual (MEI), produtoras rurais e artesãs. É necessário que o empreendimento esteja formalizado até 1º de janeiro de 2025. Cada candidata deverá escolher apenas uma categoria, de acordo com o perfil do negócio que lidera. O regulamento completo, cronograma e formulário de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico do prêmio. A página também divulga comunicados, resultados das etapas e eventuais atualizações do cronograma.

A premiação está dividida em cinco categorias: MEI, Pequenos Negócios (ME e EPP), Produtora Rural e Artesanato, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais, refletindo a diversidade de perfis, segmentos e estágios de maturidade dos negócios liderados por mulheres.