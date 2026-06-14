Um incêndio em uma residência no Jardim Santa Elisa, em Botucatu, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na manhã deste domingo (14). A intensa fumaça gerada pelas chamas chamou a atenção de moradores e pôde ser vista de diferentes regiões da cidade.

Segundo informações do portal Acontecendo e Botucatu, ninguém ficou ferido. O fogo causou apenas danos materiais no imóvel atingido. As equipes de emergência foram acionadas após moradores perceberem a fumaça saindo da residência. No local, bombeiros e agentes da Defesa Civil atuaram de forma integrada para controlar as chamas e impedir que o incêndio se propagasse para construções vizinhas.

A ocorrência provocou preocupação entre os moradores da região devido ao grande volume de fumaça, visível a longa distância. Após o combate ao fogo, os profissionais realizaram o trabalho de rescaldo e deixaram a área em segurança. As causas do incêndio serão investigadas .