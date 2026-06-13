Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (12), em Dois Córregos, após descumprir uma medida protetiva e tentar atacar a ex-companheira com uma faca no bairro Jardim Paulista. A agressão foi impedida pelos filhos da vítima, que conseguiram protegê-la até a chegada da Polícia Militar. As informações são do Portal RC1.

Segundo informações da PM, a mulher já possuía uma medida protetiva vigente contra o suspeito. Mesmo diante da determinação judicial, ele teria se aproximado da residência da ex-companheira e tentado agredi-la utilizando uma faca. A ação foi interrompida pelos filhos da vítima, que intervieram para evitar o ataque. Após a tentativa de agressão, o homem fugiu do local antes da chegada dos policiais.

Equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito correndo pelas ruas do bairro. Ele foi abordado e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.