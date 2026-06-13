Um grave acidente entre dois veículos provocou a interdição total da rodovia Gastão Dal Farra (SPA-147/209), em Botucatu, no fim da tarde desta sexta-feira (12). A colisão frontal ocorreu no quilômetro cinco da rodovia, entre o Parque Laguna e o distrito de Demétria, mobilizando equipes de resgate e causando congestionamento nos dois sentidos.

Segundo informações do portal Acontece Botucatu, os veículos envolvidos, um Renault Clio e um Honda Fit, trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a batida frontal. De acordo com o site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), por motivos a serem esclarecidos, o Fit perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrário, batendo de frente com o Clio. Com a violência do impacto, o Fit capotou sobre a pista. Uma mulher que estava no veículo capotado sofreu ferimentos leves. Apesar da gravidade da ocorrência, ela permaneceu consciente durante todo o atendimento prestado pelas equipes de emergência. A vítima foi retirada do interior do carro pelo Corpo de Bombeiros, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para avaliação médica.

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no atendimento da ocorrência e na segurança do tráfego. Considerada uma das principais ligações entre diferentes regiões de Botucatu, a Gastão Dal Farra registra intenso fluxo de veículos, especialmente no final da tarde, período em que ocorreu o acidente. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.