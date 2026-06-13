Há algo profundamente perturbador quando um governo decide esconder informações por cem anos. Não se trata de uma década. Não se trata de uma geração. Trata-se de um século inteiro. Um período tão longo que nenhum dos cidadãos vivos hoje estará aqui para cobrar explicações. Nenhum dos responsáveis estará presente para responder perguntas. Nenhum dos signatários precisará encarar os olhos daqueles que pagaram a conta.

Quando um acordo feito em nome do povo recebe um carimbo de sigilo por cem anos, a suspeita deixa de ser exagero. Ela passa a ser consequência natural. Afinal, qual é a justificativa legítima para ocultar algo por tanto tempo de quem financia, sustenta e legitima o próprio Estado?

Vivemos ouvindo discursos sobre transparência. A palavra é repetida em palanques, entrevistas, campanhas e pronunciamentos oficiais. Transparência virou slogan. Mas slogans não sobrevivem aos fatos. E o fato é simples. Se algo foi realizado em nome da sociedade, a própria sociedade deveria ter o direito de saber o que foi feito, por quem foi feito e quais interesses foram contemplados.