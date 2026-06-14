O mercado de carros seminovos e usados no Brasil segue em expansão. Só em São Paulo, um dos maiores mercados automotivos do país, milhares de negociações são realizadas todos os meses e a busca por carro seminovo está entre as mais frequentes nas plataformas digitais de compra e venda. Com os preços dos carros zero-quilômetro em alta e o custo de vida pressionando o orçamento das famílias paulistanas, opções seminovas e usadas lideram as vendas.

De acordo com dados do setor, o volume de transferências de veículos usados no estado de São Paulo supera consistentemente o de emplacamentos de veículos novos, tendência que se mantém nos últimos anos.

Para ajudar o consumidor a fazer uma compra segura e consciente, o Grupo OLX, referência no setor de veículos usados no Brasil, lista os principais pontos de atenção na hora de adquirir um veículo usado.