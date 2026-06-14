O mercado de carros seminovos e usados no Brasil segue em expansão. Só em São Paulo, um dos maiores mercados automotivos do país, milhares de negociações são realizadas todos os meses e a busca por carro seminovo está entre as mais frequentes nas plataformas digitais de compra e venda. Com os preços dos carros zero-quilômetro em alta e o custo de vida pressionando o orçamento das famílias paulistanas, opções seminovas e usadas lideram as vendas.
De acordo com dados do setor, o volume de transferências de veículos usados no estado de São Paulo supera consistentemente o de emplacamentos de veículos novos, tendência que se mantém nos últimos anos.
Para ajudar o consumidor a fazer uma compra segura e consciente, o Grupo OLX, referência no setor de veículos usados no Brasil, lista os principais pontos de atenção na hora de adquirir um veículo usado.
1 - Pesquise o histórico do veículo
Com o aumento da procura por carros seminovos em São Paulo, cresce também a preocupação do consumidor em verificar histórico, procedência e documentação do veículo antes da compra. Consulte o número do chassi e a placa do carro em bases como o Detran-SP e serviços de consulta veicular. Verifique se há restrições, multas, financiamento em aberto ou registro de sinistro.
Para facilitar essa etapa, a OLX disponibiliza o serviço de Histórico Veicular, realizado junto à Checktudo, que traz dados oficiais sobre a documentação e o passado do automóvel. Anúncios com essa verificação recebem o Selo de Histórico Veicular, conferindo mais credibilidade e transparência. Essa etapa é indispensável para evitar dores de cabeça pós-compra.
2 - Avalie procedência e histórico de manutenção
Dê preferência a veículos com revisões em dia e histórico de manutenção documentado. Em um mercado onde consumidores estão mais atentos ao custo total do veículo, histórico de manutenção e previsibilidade de gastos ganharam ainda mais importância na decisão de compra. Portanto, carros com manutenção feita em concessionárias autorizadas oferecem maior segurança e melhor valor de revenda.
3 - Faça uma vistoria técnica
Antes de assinar qualquer contrato, leve o carro a uma oficina de confiança ou despachante especializado para uma inspeção mecânica detalhada. Verifique motor, suspensão, freios, lataria e itens elétricos. Para garantir ainda mais segurança, você pode contar com as soluções da OLX em parceria com a SuperVisão, como a Vistoria Cautelar, que realiza uma análise completa da originalidade e estrutura (prevenindo a compra de carros roubados ou com adulterações graves), ou a Vistoria Certicar®, a avaliação mais completa do mercado, que analisa mais de 180 itens do carro para evitar fraudes ou a compra de veículos esteticamente abaixo do padrão.
4 - Pesquise o preço de mercado
Em São Paulo, o mesmo modelo pode apresentar diferenças significativas de preço dependendo da região, quilometragem, versão e nível de conservação. Comparar anúncios similares na plataforma da OLX e consultar a Tabela FIPE ajuda o consumidor a entender se o valor pedido está alinhado ao mercado.
5 - Prefira negociar em ambientes seguros e verificados
Opte por plataformas que ofereçam recursos de verificação de anunciante e suporte ao consumidor. Evite transações em locais desconhecidos ou pagamentos antecipados sem garantias.
6 - Atenção à documentação
Certifique-se de que o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) está em dia, que não há débitos de IPVA ou DPVAT, e que a transferência será feita dentro do prazo legal exigido pelo DETRAN-SP.
7 - Considere o custo total de propriedade
Além do preço de compra, avalie seguro auto, IPVA, consumo de combustível e custo de manutenção do modelo escolhido. Modelos populares tendem a ter peças mais acessíveis e seguros mais baratos. "São Paulo é o maior mercado de veículos seminovos do Brasil, e isso traz tanto oportunidades incríveis quanto a necessidade de atenção redobrada por parte do comprador. Na OLX, trabalhamos continuamente para oferecer uma experiência de compra mais transparente, segura e inteligente. Nosso papel é empoderar o consumidor com informação de qualidade para que ele tome a melhor decisão, seja pelo carro certo, pelo preço justo ou pelo vendedor mais confiável", diz Flávio Passos, VP de Autos do Grupo OLX.