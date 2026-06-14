O Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou uma plataforma de inteligência artificial destinada a identificar falsos médicos, empresas de fachada e outras irregularidades na área da saúde. Segundo a entidade, o sistema cruzará informações de diferentes bases de dados para orientar ações de fiscalização dos conselhos regionais de medicina em todo o país.

Batizada de Módulo de Inteligência da Plataforma de Fiscalização, a ferramenta reúne dados de registros profissionais, cadastros empresariais, Receita Federal e redes sociais.

De acordo com o CFM, a tecnologia permitirá localizar indícios de exercício ilegal da medicina, monitorar possíveis infrações às regras de publicidade médica e auxiliar investigações conduzidas pelos conselhos regionais.