O Senado Federal classificou a semana que se inicia como um período de esforço concentrado. Entretanto, o anúncio veio acompanhado da informação de que a intenção é apenas discutir a proposta de redução da jornada de trabalho, sem deliberar de imediato sobre sua aprovação.

Segundo afirmou o presidente do Senado, David Alcolumbre, a Casa é autônoma e não pode atuar apenas como referendadora das decisões já adotadas pela Câmara dos Deputados. Na Câmara Federal, os deputados aprovaram proposta que prevê o fim do regime de trabalho 6x1, atualmente baseado em jornada semanal de 44 horas, reduzindo-a para 40 ou até 36 horas.

Razões eleitorais parecem levar governistas e seus aliados a defender a diminuição do tempo trabalhado sem a correspondente redução da remuneração. É justamente nesse ponto que surgem os maiores questionamentos econômicos.