Na última semana, duas atletas do Sesi Vôlei Bauru entraram em quadra por suas respectivas seleções e foram destaque. Diana, pela Seleção Brasileira, foi decisiva contra a Itália e garantiu a invencibilidade do Brasil na primeira semana da Liga das Nações de Vôlei. Já a nova contratada da equipe bauruense, Sofia Maldonado, pelo México, liderou seu time até o título do Final Four da NORCECA, torneio continental, e foi eleita a melhor jogadora do torneio.

SOFIA MALDONADO:

A nova ponteira do Sesi Vôlei Bauru, Sofia Maldonado Diaz, teve uma atuação brilhante junto ao México. O Final Four da NORCECA reuniu as seleções do México, Cuba, Costa Rica e Porto Rico, esta que conquistou as últimas três edições do torneio.