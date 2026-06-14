Na última semana, duas atletas do Sesi Vôlei Bauru entraram em quadra por suas respectivas seleções e foram destaque. Diana, pela Seleção Brasileira, foi decisiva contra a Itália e garantiu a invencibilidade do Brasil na primeira semana da Liga das Nações de Vôlei. Já a nova contratada da equipe bauruense, Sofia Maldonado, pelo México, liderou seu time até o título do Final Four da NORCECA, torneio continental, e foi eleita a melhor jogadora do torneio.
SOFIA MALDONADO:
A nova ponteira do Sesi Vôlei Bauru, Sofia Maldonado Diaz, teve uma atuação brilhante junto ao México. O Final Four da NORCECA reuniu as seleções do México, Cuba, Costa Rica e Porto Rico, esta que conquistou as últimas três edições do torneio.
A caminhada de Sofia Maldonado iniciou com vitória sobre Cuba em 3 sets a 0, com a ponteira do time bauruense sendo a melhor jogadora da partida, somando 18 pontos na sua estreia. Na sequência, a equipe mexicana superou a Costa Rica, também em 3 a 0, com Sofia sendo poupada para a decisão.
Na grande final, o México de Sofia Maldonado enfrentou Porto Rico, que buscava seu tetracampeonato consecutivo. Com um jogo muito equilibrado, a ponteira do Sesi Vôlei Bauru foi decisiva, anotando 37 pontos e liderando a equipe para a vitória em 3 sets a 2. Após o título, Sofia foi eleita a melhor jogadora do torneio (MVP).
DIANA DECISIVA
A outra atleta do elenco bauruense a serviço do time nacional foi a central Diana, junto da Seleção Brasileira na disputa da Liga das Nações de Vôlei. Na primeira semana, sediada em Brasília (DF), a equipe brasileira saiu invicta, vencendo os quatro jogos que disputou.
A caminhada brasileira começou com vitórias de 3 sets a 1 sobre Holanda e República Dominicana. Diana somou 15 pontos nas duas partidas, com destaque para os seis bloqueios contra a equipe dominicana. Já contra a Bulgária, o Brasil venceu por 3 a 0 e a central do Sesi Vôlei Bauru fez sete pontos. A próxima semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino será de 17 a 21 de junho, com a sede da equipe brasileira sendo em Ancara, na Turquia. O Brasil enfrentará a França, Bélgica, China e Alemanha.