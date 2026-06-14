A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou esta semana a data da estreia do Noroeste na Copa Paulista Rivallo 2026. O Norusca fará sua primeira partida na competição no dia 22 de julho, às 20h, fora de casa.
O Alvirrubro está no Grupo 2 do torneio estadual, ao lado de Comercial de Ribeirão Preto, União São João, de Araras, e XV de Piracicaba, atual campeão da competição.
A definição da data permite ao Noroeste direcionar sua preparação para o compromisso que marcará o início da campanha alvirrubra na Copa Paulista Rivallo 2026.
Além do título estadual, a competição garante vagas em competições nacionais.
O campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil de 2027, ficando o vice-campeão com a vaga remanescente.
Partidas do Sub-15 são transferidas para Iacanga
O Esporte Clube Noroeste informou que as partidas válidas pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 entre Noroeste e Marília, programadas para este sábado (13), anteriormente previstas para serem realizadas no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, tiveram seu local alterado para o Estádio Municipal José Antônio Rossi, na cidade de Iacanga.
A mudança foi necessária em razão da realização de um processo de recuperação do gramado do Estádio Alfredo de Castilho.
A necessidade da intervenção foi intensificada após o estádio receber, no último dia 23 de maio, as partidas das categorias Sub-15 e Sub-17 entre Noroeste e Grêmio Prudente, disputadas sob forte chuva que atingiu a cidade de Bauru durante todo o período dos jogos, impactando as condições do gramado.
O Esporte Clube Noroeste agradece a compreensão de atletas, comissões técnicas, torcedores e demais envolvidos, reforçando seu compromisso com a qualidade da infraestrutura esportiva oferecida às suas equipes e aos seus visitantes.