A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou esta semana a data da estreia do Noroeste na Copa Paulista Rivallo 2026. O Norusca fará sua primeira partida na competição no dia 22 de julho, às 20h, fora de casa.

O Alvirrubro está no Grupo 2 do torneio estadual, ao lado de Comercial de Ribeirão Preto, União São João, de Araras, e XV de Piracicaba, atual campeão da competição.

A definição da data permite ao Noroeste direcionar sua preparação para o compromisso que marcará o início da campanha alvirrubra na Copa Paulista Rivallo 2026.