A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou do Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno de Natação, realizado entre os dias 2 e 6 de junho de 2026, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu atletas de 86 clubes de todo o país.

A delegação da ABDA foi composta pelos atletas Lucas Santos de Oliveira, Guilherme Salina, Ana Clara Silvério e Isabelle Margarido, além dos técnicos Rodrigo Luna e Victor Dutra, que integraram a comissão técnica da equipe.

Durante o campeonato, Lucas Santos de Oliveira disputou as provas dos 800m livre, 200m livre, 400m livre, 100m borboleta e 200m borboleta. Guilherme Salina competiu nos 800m livre, 1.500m livre, 200m livre e 400m livre.