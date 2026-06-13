A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou do Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno de Natação, realizado entre os dias 2 e 6 de junho de 2026, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu atletas de 86 clubes de todo o país.
A delegação da ABDA foi composta pelos atletas Lucas Santos de Oliveira, Guilherme Salina, Ana Clara Silvério e Isabelle Margarido, além dos técnicos Rodrigo Luna e Victor Dutra, que integraram a comissão técnica da equipe.
Durante o campeonato, Lucas Santos de Oliveira disputou as provas dos 800m livre, 200m livre, 400m livre, 100m borboleta e 200m borboleta. Guilherme Salina competiu nos 800m livre, 1.500m livre, 200m livre e 400m livre.
Já Ana Clara Silvério representou a ABDA nos 100m livre, 200m livre, 400m livre, 100m borboleta e 200m borboleta. Isabelle Margarido participou dos 50m peito, 100m peito, 50m borboleta, 100m borboleta, 200m borboleta e 200m medley.
Além das disputas individuais, os atletas da ABDA também integraram a equipe do revezamento 4x100m medley misto, enfrentando algumas das principais equipes do cenário nacional.
Ao final da competição, a ABDA encerrou sua participação com resultados expressivos, alcançando finais e registrando melhores marcas pessoais. O principal destaque foi Ana Clara Silvério, que garantiu vaga nas finais dos 100m borboleta e 200m borboleta.
Para a comissão técnica, o desempenho da equipe demonstra a evolução do trabalho desenvolvido pela ABDA e reforça o crescimento dos atletas em competições de nível nacional, acumulando experiência importante para a sequência da temporada.