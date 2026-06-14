Especialista em gestão municipal, Paulo Tambara alerta para risco de colapso financeiro da Prefeitura de Bauru diante do avanço do déficit atuarial da Funprev, do aumento das despesas obrigatórias e da ampliação do endividamento público. Segundo ele, o município poderá enfrentar, já a partir de 2027, um cenário de inviabilidade orçamentária que comprometerá investimentos, serviços públicos e novos projetos.

“Sou empresário no ramo de Assessoria de Gestão, Processos e Controladoria e uma especialidade em Gestão Municipal, morei por 25 anos fora de Bauru. 2026 voltei a morar em Bauru. E confesso que estou preocupado”.

Tambara afirma que o desequilíbrio fiscal não é uma previsão futura, mas uma realidade que já se arrasta há anos. “Não estamos diante de uma crise que surgiu de repente. Há anos diversos setores da sociedade alertam para o crescimento das despesas permanentes e para a falta de planejamento financeiro de longo prazo. Os sinais estavam claros. O problema é que preferimos adiar as decisões difíceis”, declarou.