Usuários das praias de água doce do interior paulista ganharão uma nova ferramenta para consultar as condições de balneabilidade antes de entrar na água. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) vai utilizar imagens de satélite e inteligência artificial para acompanhar condições ambientais de praias públicas em reservatórios do rio Tietê. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10), durante evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e integra pacote de novas medidas no contexto do Programa IntegraTietê.

A iniciativa será implantada inicialmente em oito praias de três reservatórios. Em Barra Bonita, serão acompanhadas as praias de Anhembi e Rio Bonito (Botucatu). Em Ibitinga, o projeto abrangerá Arealva e Iacanga. Em Promissão, a tecnologia será aplicada nas praias de Mendonça, Sales, Ubarana e Sabino. Os dados serão disponibilizados semanalmente em um painel aberto ao público, que pode ser acessado através do link https://appmonitoratiete.orbty.com.br/index.html.

O objetivo é identificar a ocorrência da chamada "nata verde", provocada pela proliferação excessiva de algas e cianobactérias. De acordo com o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo, a iniciativa combina inovação tecnológica e serviço à população. "O uso de satélites e inteligência artificial permitirá acompanhar essas áreas de forma mais ampla e frequente, oferecendo informações mais rápidas para a população e apoiando a gestão ambiental dos municípios", ressalta.