13 de junho de 2026
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Monitoramento

Satélites alertarão proliferação de algas em praias do rio Tietê

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Iacanga/Divulgação
Praia das Palmeiras, em Iacanga, será uma das beneficiadas
Praia das Palmeiras, em Iacanga, será uma das beneficiadas

Usuários das praias de água doce do interior paulista ganharão uma nova ferramenta para consultar as condições de balneabilidade antes de entrar na água. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) vai utilizar imagens de satélite e inteligência artificial para acompanhar condições ambientais de praias públicas em reservatórios do rio Tietê. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10), durante evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e integra pacote de novas medidas no contexto do Programa IntegraTietê.

A iniciativa será implantada inicialmente em oito praias de três reservatórios. Em Barra Bonita, serão acompanhadas as praias de Anhembi e Rio Bonito (Botucatu). Em Ibitinga, o projeto abrangerá Arealva e Iacanga. Em Promissão, a tecnologia será aplicada nas praias de Mendonça, Sales, Ubarana e Sabino. Os dados serão disponibilizados semanalmente em um painel aberto ao público, que pode ser acessado através do link https://appmonitoratiete.orbty.com.br/index.html.

O objetivo é identificar a ocorrência da chamada "nata verde", provocada pela proliferação excessiva de algas e cianobactérias. De acordo com o diretor-presidente da Cetesb, Thomaz Toledo, a iniciativa combina inovação tecnológica e serviço à população. "O uso de satélites e inteligência artificial permitirá acompanhar essas áreas de forma mais ampla e frequente, oferecendo informações mais rápidas para a população e apoiando a gestão ambiental dos municípios", ressalta.

Coordenado pela Cetesb, por meio de um convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e parceria com a Auren Energia, o projeto utiliza imagens dos satélites Sentinel-2 e Sentinel-3 analisadas por modelos de inteligência artificial. Os resultados serão integrados às informações de campo e divulgados semanalmente em um painel aberto à população, gerando informações que apoiarão a gestão ambiental dos reservatórios e também a segurança dos usuários.

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