O pedido de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a contratação, a execução e a fiscalização do novo sistema de estacionamento rotativo de Bauru, protocolado por oito vereadores no último dia 8, será lido nesta segunda-feira (15), na Câmara Municipal. Em seguida, o colegiado investigativo deverá ser instalado, com 5 ou 7 integrantes.

Como o requerimento foi assinado por oito vereadores, a CEI não precisa ser votada em plenário, já que conta com uma assinatura a mais do que o mínimo exigido para sua criação, que é de sete parlamentares. O governo Suéllen Rosim já enfrentou seis CEIs: Fersb (Fundação Regional de Saúde), Palavra Cantada (Educação), Contrapartidas de Empreendimentos, Sucatas da Emdurb, Fundo Social e ações e omissões durante o enfrentamento da Covid-19.

O foco da apuração é o Contrato Administrativo nº 010/2026, firmado entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) e o Consórcio Bauru Park, responsável pela implantação da nova Área Azul no município.