O 11º Arraiá Aéreo de Bauru Inspirando Gerações acontece neste sábado (13) e domingo (14), no Aeroclube, e contará com uma programação especial em comemoração aos 20 anos da Missão Centenário, que levou o astronauta bauruense Marcos Pontes ao espaço.
Considerado um dos maiores eventos aéreos civis do Brasil, o encontro deverá reunir entre 100 mil e 120 mil pessoas e contará com atrações inéditas, shows aéreos, exposições tecnológicas e ações sociais. A programação terá a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo inédito com 300 drones e a instalação de dois telões de 14 metros para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Essas serão algumas das principais atrações do Arraiá Aéreo de Bauru, considerado o maior evento civil de aviação do país.
Além das apresentações aéreas, o evento contará com exposições das Forças Armadas, das polícias, do Corpo de Bombeiros, de universidades, do SESI, do Senai e de instituições ligadas à tecnologia e à inovação. A Polícia Penal participará pela primeira vez. A programação também inclui oficinas de foguetes para crianças, planetário, exposição espacial, paraquedismo, aeromodelismo, exposição de carros antigos, demonstrações com animais, praça de alimentação típica e atrações musicais.
A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou ração animal. Quem preferir poderá adquirir ingresso no valor de R$ 15. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais participantes.
De acordo com o senador e astronauta Marcos Pontes, a apresentação dos drones será inédita na região de Bauru. "Vai ser um show com 300 drones, algo inédito aqui na região. Além disso, teremos os telões para que as famílias possam acompanhar o jogo no próprio evento", destacou.
Outra atração aguardada pelo público será a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, tradicional demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. A programação contará ainda com praça de alimentação, atividades para toda a família e o "Space Dinner", jantar especial que foi realizado neste dia 12, no Buffet Mantovani, reunindo pilotos, integrantes da Esquadrilha da Fumaça e convidados ligados ao setor aeronáutico.
Marcos Pontes também orientou o público a utilizar transporte por aplicativo, táxi ou caronas para evitar congestionamentos no entorno do Aeroclube. Ele recomendou ainda atenção especial com as crianças durante o evento, devido ao grande fluxo de pessoas esperado.
O evento será realizado neste sábado (13), das 11h às 22h, e no domingo (14), das 9h às 20h. O Jornal da Cidade/JCNET e a 96 FM estão entre os parceiros da iniciativa.