O 11º Arraiá Aéreo de Bauru Inspirando Gerações acontece neste sábado (13) e domingo (14), no Aeroclube, e contará com uma programação especial em comemoração aos 20 anos da Missão Centenário, que levou o astronauta bauruense Marcos Pontes ao espaço.

Considerado um dos maiores eventos aéreos civis do Brasil, o encontro deverá reunir entre 100 mil e 120 mil pessoas e contará com atrações inéditas, shows aéreos, exposições tecnológicas e ações sociais. A programação terá a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo inédito com 300 drones e a instalação de dois telões de 14 metros para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Essas serão algumas das principais atrações do Arraiá Aéreo de Bauru, considerado o maior evento civil de aviação do país.

Além das apresentações aéreas, o evento contará com exposições das Forças Armadas, das polícias, do Corpo de Bombeiros, de universidades, do SESI, do Senai e de instituições ligadas à tecnologia e à inovação. A Polícia Penal participará pela primeira vez. A programação também inclui oficinas de foguetes para crianças, planetário, exposição espacial, paraquedismo, aeromodelismo, exposição de carros antigos, demonstrações com animais, praça de alimentação típica e atrações musicais.