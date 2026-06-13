A quantidade de árvores urbanas em Bauru está acima do indicador internacional utilizado por pesquisadores, mas 83% das unidades existentes na cidade têm danos elevados por poda irregular. Além disso, pelo menos 23% desses casos são de poda drástica, o que condena a vida dessas unidades. Estas são algumas das várias informações apresentadas no diagnóstico realizado pela empresa Neofloresta, responsável pelo estudo, discussão e elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

Nesta semana, os coordenadores do programa iniciaram a realização de audiências públicas em diferentes endereços em 12 setores da cidade. Participamos do debate na agenda dos setores 1 e 12, que compreendem todo o Centro estendido - da av. Duque de Caxias até a avenida Nuno de Assis, em um eixo, e da av Pedro de Toledo até a av. Nações Unidas no outro recorte urbano - e o território entre os dois Shoppings (do Bauru no alto da Vila Universitária ao Boulevard na Vila Antártica). Após esta fase, a empresa vai compilar as informações apresentadas pelos cidadãos e finalizar a minuta do projeto de lei que será enviada ao Legislativo e integra o Plano Municipal. O coordenador do estudo é o engenheiro florestal Ciro Costa, da Neofloresta. A empresa também foi contratada, por licitação, para a formulação de diagnóstico e plano em várias cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina, além de Belo Horizonte (MG). Para compreender os principais pontos do diagnóstico é preciso apreender as informações segmentadas da pesquisa.

A arborização urbana de Bauru tem cobertura geral de 33,5%, indicador acima dos 30% recomendados pelo urbanismo internacional. Porém, o resultado contém disparidades que precisam ser levadas em conta. A amostragem da pesquisa contratada pela Prefeitura de Bauru foi realizada em 60 quarteirões de diferentes setores, com margem de erro estatística classificada em 8,3%. Ciro Costa informa que foram levantadas 35 variáveis em cada uma das árvores estudadas, gerando 1.537 avaliações no geral.