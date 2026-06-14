A Banda Sinfônica Municipal de Bauru realizará, pela segunda vez, uma apresentação na Sala São Paulo, na Capital Paulista, no próximo dia 20 de junho, um sábado, às 11h. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados antecipadamente pelo site oficial da instituição ou retirados presencialmente no dia do concerto, conforme disponibilidade. Como a procura costuma ser elevada, a orientação é garantir as entradas com antecedência.
O retorno ao palco paulista acontece três anos após a primeira participação do grupo no local, realizada em 2022. A nova oportunidade é vista pelos integrantes como um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de mais de duas décadas de atuação.
A participação da banda conta com o apoio de diversas secretarias municipais, responsáveis pela estrutura logística necessária para o deslocamento e a organização dos músicos envolvidos no concerto.
De acordo com o maestro Devanildo Balmant e o secretário adjunto de Cultura de Bauru, Eduardo Carriel, o repertório reunirá Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst, Percy Grainger, José Ursicino Da Silva e obras que destacam a diversidade cultural do país. Entre elas estão composições de Gilson Santos, disponibilizadas para a apresentação.
Segundo Devanildo e Eduardo, o concerto também contribui para ampliar a visibilidade da produção artística de Bauru, além de fortalecer a presença do município em importantes espaços culturais do país.
A expectativa é de que a apresentação gere novas oportunidades de intercâmbio e futuras parcerias. Mais de 90 moradores de Bauru já reservaram ingressos para acompanhar o concerto na Capital.
Localizada no Complexo Cultural Júlio Prestes, a Sala São Paulo é considerada uma das mais importantes salas de concerto da América Latina. Inaugurado em 1999, o espaço é reconhecido internacionalmente pela qualidade acústica e pela estrutura projetada para potencializar a experiência sonora de diferentes formações musicais.