A Banda Sinfônica Municipal de Bauru realizará, pela segunda vez, uma apresentação na Sala São Paulo, na Capital Paulista, no próximo dia 20 de junho, um sábado, às 11h. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados antecipadamente pelo site oficial da instituição ou retirados presencialmente no dia do concerto, conforme disponibilidade. Como a procura costuma ser elevada, a orientação é garantir as entradas com antecedência.

O retorno ao palco paulista acontece três anos após a primeira participação do grupo no local, realizada em 2022. A nova oportunidade é vista pelos integrantes como um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de mais de duas décadas de atuação.

A participação da banda conta com o apoio de diversas secretarias municipais, responsáveis pela estrutura logística necessária para o deslocamento e a organização dos músicos envolvidos no concerto.