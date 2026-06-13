Fiori Gigliotti diria: “Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo”. A Copa vai começar, passaram rápido demais os quatro anos, diriam alguns, demorou demais, diriam outros!

A verdade é que sendo ou não “Panem et Circenses”, expressão criada pelo poeta romano Juvenal, que significa “Pão e Circo”, o futebol ainda seduz os brasileiros e as brasileiras!

Comecei minhas copas em 1970, mas com oito anos, lembro -me de poucas coisas, do gol de Rivelino contra a Tchecoslováquia, do meu irmão com o radinho sofrendo contra a Inglaterra, gol de Jairzinho que, depois, jogaria no Esporte Clube Noroeste, e minha irmã cravando Brasil 4x1 Itália no vidro traseiro de um Ford.