É possível que problemas dentários possam ter relação com a queda de cabelos focais no corpo? Sim, é possível. Enquanto embrião e feto, recebemos aminoácidos, íons e outros componentes da mãe, via placenta, para a formação das proteínas, o principal componente dos tecidos.

Simultaneamente, o ser em formação desenvolve o mecanismo de criar uma memória bioquímica de todas as proteínas que está recebendo e incorporando nas estruturas. Este registro conhecido como memória imunológica, cataloga as proteínas que entrou em nossa composição e se fecha ao nascimento.

Depois do nascimento, qualquer proteína desde microrganismos até transplantes, que entrar nos tecidos passará por um processo de reconhecimento por esta memória para saber se é própria ou não. Se for reconhecida como proteína própria, circulará livremente pelo organismo. Quem faz este reconhecimento são os macrófagos e linfócitos, células fundamentais para o sistema imunológico.