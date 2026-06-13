Guarantã - Na sessão plenária desta quinta-feira (11), por votação unânime, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve decisão do juízo da 31ª Zona Eleitoral de Cafelândia que cassou o mandato do vereador do município de Guarantã (78 quilômetros de Bauru) Ademir da Guia Barbosa (MDB) por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições 2024. A decisão determina ainda inelegibilidade do parlamentar pelo período de oito anos, a contar do pleito municipal de 2024, além do pagamento de multa de R$ 53.205. O filho do vereador, Ivan Correa Barbosa, também teve a inelegibilidade determinada por oito anos em razão de abuso de poder econômico.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, apontando que a reeleição de Ademir em 2024, como vereador de Guarantã, foi obtida em razão de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio (artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 e art. 41-A da Lei nº 9.504/97). O candidato teria contado com a ajuda de seu filho, Ivan, que teria operado como agenciador de votos de diversos eleitores, com promessa de pagamento de valores, que variavam entre R$ 100 e R$ 200.

Segundo a ação, no 1º turno do pleito municipal, o veículo de Ivan foi abordado por policiais militares próximo a um local de votação, após denúncia de compra de votos. Com ele, foi encontrado um caderno com anotações “votos amigos”, contendo uma lista de nomes com a abreviação “pg” ou “se ganhar”. Após iniciar a conversa com os policiais, ele apanhou o caderno e saiu correndo, ocasião em que foi perseguido e preso em flagrante pelo crime do artigo 299 do Código Eleitoral. O delito está sendo apurado em inquérito policial que tramita em sigilo.