Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Itatinga, com apoio e supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, incinerou, nesta sexta-feira (12), 3,5 toneladas de drogas, entre maconha e skunk, que haviam sido apreendidas na última quarta-feira (10) no quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na praça de pedágio de Itatinga.

O entorpecente, descoberto por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), estava escondido sob paletes transportados em um caminhão que saiu de Presidente Prudente com destino à Capital paulista. Na ocasião, motorista e passageiro, de 30 e 35 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Delegacia Seccional de Botucatu, essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da unidade. A incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária.