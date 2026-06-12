13 de junho de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

Polícia incinera 3,5 toneladas de drogas apreendidas em rodovia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Entorpecente estava escondido em um caminhão abordado na última quarta-feira (10) no quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na praça de pedágio de Itatinga
Entorpecente estava escondido em um caminhão abordado na última quarta-feira (10) no quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na praça de pedágio de Itatinga

Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Itatinga, com apoio e supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, incinerou, nesta sexta-feira (12), 3,5 toneladas de drogas, entre maconha e skunk, que haviam sido apreendidas na última quarta-feira (10) no quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na praça de pedágio de Itatinga.

O entorpecente, descoberto por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), estava escondido sob paletes transportados em um caminhão que saiu de Presidente Prudente com destino à Capital paulista. Na ocasião, motorista e passageiro, de 30 e 35 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Delegacia Seccional de Botucatu, essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da unidade. A incineração foi precedida de autorização judicial e contou com a supervisão do Ministério Público (MP) e o acompanhamento da Vigilância Sanitária.

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