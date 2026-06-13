Botucatu - A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realizará, neste domingo (14), ação especial de intensificação da vacinação contra a Influenza em diversas igrejas do município. A imunização ocorrerá no período da manhã, logo após as missas e cultos, com objetivo de facilitar o acesso da população à vacina e ampliar a cobertura vacinal.

A iniciativa acontece em um momento de aumento da circulação de vírus respiratórios, comum durante os meses mais frios do ano. A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra casos graves de gripe, reduzindo risco de complicações, internações e óbitos relacionados à doença.

A vacina contra a Influenza está disponível na rede pública para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável legal no momento da imunização.