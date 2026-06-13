Botucatu - A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realizará, neste domingo (14), ação especial de intensificação da vacinação contra a Influenza em diversas igrejas do município. A imunização ocorrerá no período da manhã, logo após as missas e cultos, com objetivo de facilitar o acesso da população à vacina e ampliar a cobertura vacinal.
A iniciativa acontece em um momento de aumento da circulação de vírus respiratórios, comum durante os meses mais frios do ano. A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra casos graves de gripe, reduzindo risco de complicações, internações e óbitos relacionados à doença.
A vacina contra a Influenza está disponível na rede pública para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável legal no momento da imunização.
A Secretaria de Saúde reforça a importância de que crianças, adultos e idosos mantenham a sua imunização em dia, contribuindo para a proteção individual e coletiva. A expectativa é que a iniciativa facilite o acesso da comunidade à imunização e fortaleça ações de prevenção realizadas no município.
Cronograma
7h30
. Igreja São Pio X (rua José Ventrela – Jardim Reflorenda)
8h
. Paróquia Sagrada Família (rua Carlos Bauer Filho – Jardim Brasil);
. Paróquia Santíssimo Sacramento (rua Benedito Matias da Penha – Comerciários);
. Paróquia Nossa Senhora Menina (rua João Morato da Conceição – Vila Maria);
. Capela São Cristóvão (rua João de Oliveira – Jardim Paraíso II);
8h30
. Igreja Sagrado Coração de Jesus (Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi – Vila dos Lavradores);
. Igreja Nossa Senhora de Fátima (rua Nossa Sra. de Fátima – Vila Antártica);
10h
. Igreja Batista Filadélfia (rua Eugênio Herbst – Jardim Reflorenda);
. Capela Nossa Senhora das Dores (av. Prof° Antônio Sidney Ribeiro de Faria – Jardim Maria Luiza);
. Paróquia Divino Pai Eterno (rua Leonilda Varoli Faconti – Jardim Monte Mor);